В СКО спасают рыб от замора

Февраль, март — самое тяжелое время для водных обитателей. Зимой уровень кислорода в воде снижается, рыбам тяжело дышать. Чтобы спасти их от замора, на водоемы области вышла специальная группа. Проводят аэрацию — насыщение воды кислородом.

В озере Сивково у села Виноградовки Кызылжарского района сейчас обитает лишь карась. Он самый выносливый, говорят рыбаки. Средняя глубина водоёма составляет 1,5 метра, его площадь — 178 гектаров. Использование аэраторов в связи с небольшой глубиной невозможно. При насыщении воды кислородом есть риски поднять со дна водоема донные отложения, которые могут отрицательно повлиять на дыхательные органы рыб. Поэтому здесь бурят лунки и прорубают майны.

СЕРГЕЙ БРЮХОВ, охотовед лесного хозяйства «Соколовское», Кызылжарский район:

— Проводим бурение лунок с установкой камышовых снопов. В связи с тем, что солнце становится активнее, от камыша снег подтаивает и кислород попадает в лунки. Рыба концентрируется возле этих лунок, идет доступ кислорода, поэтому она выживает.

АНАСТАСИЯ КУЗНЕЦОВА, корреспондент:

— А вот это еще один способ обогащения воды кислородом. С помощью такого бура на водоеме уже проделали лунку. В неё из другой более маленькой лунки поступает вода. В результате на водоеме образуется вот такая пена. Вода обогащается кислородом.

На озере Сивково собрались сотрудники управления природных ресурсов, Соколовского государственного учреждения, Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, природоохранные полицейские и неравнодушные жители. Всего трудятся более 30 человек.

МИХАИЛ НИКИТИН, руководитель отдела животного мира и рыбных ресурсов управления природных ресурсов и регулирования природопользования СКО:

— Местными исполнительными органами производится мониторинг резервных рыбохозяйственных водоёмов на выявление угрозы заморов. В области 543 рыбохозяйственных водоёмов, из них более 300 закреплены за пользователями. Более 200 находятся в резервном фонде. С начала года уже почи на 62 водоемах проведены данные работы.

Пробурили уже 5 тысяч лунок, прорубили 62 майны, установили порядка 2 тысяч камышовых снопов. На арендованных водоемах мелиоративные работы проводят арендаторы, а водоемы резервного фонда мониторят местные исполнительные органы. Работы будут проводить, пока не сойдет снег.

Анастасия Кузнецова