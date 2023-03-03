В Казахстане стартовал этап подачи заявлений на банкротство

Казахстанцы могут подать заявления о банкротстве. Обращения физлица могут оставить в любое время через веб-порталы «E-salyg Azamat», «E-gov». Ответ на запрос они получат в течение 14 дней. Если казахстанцу одобрили и присвоили статус «банкрота», то в течение 3 лет его финансы будут контролироваться. Кроме того, он не сможет получить кредит в течение 5 лет.

АЙБОЛАТ АМАНОВ, заместитель руководителя управления Комитета государственных доходов МФ РК:

— Закон «О банкротстве физических лиц» был инициирован по поручению главы государства. Согласно статистике, население нашей страны очень сильно закредитовано. Данное законодательство даёт возможность людям легче вздохнуть и избавиться от долгов, начать жизнь с чистого листа.

На сегодня порядка 1 млн 400 тысяч казахстанцев имеют большую задолженность перед банками, коллекторскими и микрофинансовыми организациями.

Алишер Ашимов