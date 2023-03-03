Сто одна пара развелась за два месяца в СКО

Семейные конфликты, бытовое насилие, агрессия молодёжи и воспитание детей — главные темы круглого стола в департаменте юстиции. Участники встречи — предприниматели, психологи, руководители организаций и различных ведомств.

Основной посыл встречи — осознанный брак. Зачастую, говорят специалисты, молодые люди не до конца понимают, на какой важный шаг идут. И, сталкиваясь с трудностями семейной жизни, выбирают разрыв отношений. За два месяца 101 пара в СКО расторгнула брак. В том числе по решению суда — 19 пар. Тяжелее всего, когда на разломе семьи стоят дети.

ГАЛИЯ БАЯЗИТОВА, и.о. председателя Совета деловых женщин ПП СКО, психолог:

— К нам обращаются различные семьи, имеющие проблематику именно по воспитанию и психологическому развитию детей. Если мы говорим о конкретных проблемах, то это возрастные периодизации подросткового возраста. Когда приходят с проблемами по направлению конфликтности, по направлению мотивационной сферы, буллинга, по отсутствию желания коммуницировать. Мы понимаем, что если на уровне семейных ценностей не получилось этого решить, то здесь необходима помощь квалифицированных специалистов.

На приём к Галие Баязитовой ежедневно приходят порядка 20 детей. И в большинстве случаев, по словам психолога, им не хватает поддержки и понимания со стороны родителей. Семейные ценности — то, что прививается с самого раннего возраста. Смотря на родителей, дети учатся коммуницировать с обществом, с противоположным полом. Но бывают и такие случаи, когда эта целостность нарушается по разным причинам.

ГАЛИНА СЕМЁНОВА, председатель Ассоциации «СКО Автотранспортный союз»:

— Мы хотим донести в общество, что главное не создать семью, а сохранить её. Мы бы хотели эти ценности поднять и вынести на обсуждение. Чтобы молодые люди, которые создают семьи, понимали, что их впереди ждут определенные трудности.

В прошлом году создалось почти 3,5 тысячи семей. С начала 2023-го свои отношения узаконили 428 пар.

Диана Салихова