Спортивный комплекс появится в микрорайоне «Береке»

Об итогах развития спорта в регионе говорили сегодня на заседании коллегии управления физической культуры и спорта.

ДАУРЕН ЖАНДАРБЕК, заместитель акима СКО:

— За 3 года мы увеличили бюджет развития спорта в 2 раза. За 4 года заработная плата в этой сфере увеличилась в 2 раза. Более 3 тысяч детей в прошлом году были переведены с платных секций на бесплатные. На эти цели из областного бюджета дополнительно было выделено более 415 млн тенге. В этом году работа будет продолжена.

В Северо-Казахстанской области физической культурой и спортом занимаются более 40% ребят. Ежегодно появляются новые спортивные объекты: крытые хоккейные корты, физкультурно-оздоровительные комплексы, школы, стадионы. Таковых почти 3 тысячи.

СЕРГЕЙ МЕЛЕХОВ, руководитель управления физической культуры и спорта СКО:

— Для расширения охвата детей и подростков в 2022 году в районных и городских спортивных школах открылись более 17 секций по видам спорта. В прошлом году сеть спортивных сооружений увеличилось на 28 единиц за счет строительства и введения объектов: 13 мини-футбольных полей с искусственным покрытием. Один многофункциональный комплекс на базе воздухоопорного сооружения, 3 спортивных и 5 встроеных спортивных залов при ФОКах.

Обновляют материально-техническую базу, реконструируют спортивные объекты. В последнем остро нуждается стадион «Карасай». Скоро здесь будут проводить футбольные матчи в соответствии со всеми стандартами UEFA. Профильное управление в этом направлении к работе приступило, заключило договор с ТОО «КАЗЕВРОСТРОЙ». На преоброжение стадиона направили более 1 млрд 230 млн тенге.

СЕРГЕЙ МЕЛЕХОВ, руководитель управления физической культуры и спорта СКО:

— Предусмотрено обновление футбольного поля с подогревом, освещения, электронного табло, звукового оборудования и установки автополива. В настоящее время производится поставка оборудования. На стадионе «Жастар» в прошлом году проведена укладка нового искусственного газона, соответствующего стандартам для проведения республиканских соревнований стоимостью 117,5 млн тенге.

Кроме того, в 4 районах области возводят физкультурно-оздоровительные комплексы. Ещё один в этом году начнут строить в областном центре. Спортивный комплекс появится в микрорайоне «Береке». Участок выделили,а ПСД прошла экспертизу. Спортом здесь смогут заниматься 35 тысяч человек. К слову, СК гордится своими спортсменами. Сегодня 400 ребят входят в состав республиканской сборной и выезжают на учебно-тренировочные сборы в другие регионы страны. По словам Сергея Мелехова, на это наша область направляет большие средства.

СЕРГЕЙ МЕЛЕХОВ, руководитель управления физической культуры и спорта СКО:

— Эти деньги оставались бы в регионе, если бы у нас был собственный лагерь для проведения УТС спортсменов. Также в регионе для детей, занимающихся в спортивных школах, отсутствует спортивно-оздоровительный лагерь, который мог бы позволить детям летом проводить тренировочные сборы. Хотелось бы, чтобы он у нас был. Просим вашего содействия в решении данного вопроса.

Отметили на заседании работу школы высшего спортивного мастрества, которая занимается подготовкой спортсменов к Олимпийским играм. В этом году сюда зачислили 110 спортсменов. Здесь тоже гордятся своими ребятами. К примеру, 40 спортсменов в прошлом году вошли в состав национальной сборной Казахстана, 44 раза спортсмены школы становились победителями и призёрами на чемпионатах Азии. На достигнутом ребята останавливаться не собираются. Впереди — Азиатские игры. Нашу страну там будут представлять Алексей Луценко, Артём Захаров, Нуркожа Кайпанов и Михаил Литвин.

Алишер Ашимов