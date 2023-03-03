9,5 тысяч североказахстанцев получили выплаты по уходу за ребенком в 2022 году из Государственного фонда социального страхования

34-летняя Лаура Оразалина — мама троих детей. Самому младшему ребенку всего 4 месяца. Чтобы получить положенные выплаты из государственного фонда социального страхования, с 30 недели беременности Лаура получила больничный лист, оформила отпуск по беременности и родам по месту работы. До выхода в декрет женщина работала менеджером в банке.

ЛАУРА ОРАЗАЛИНА, жительница г.Петропавловска:

— За выплатой обратилась в ЦОН. В течение 8 дней мне была назначена выплата. После рождения ребенка мне пришло смс-уведомление на мой мобильный телефон о назначении выплаты. Приятной новостью стало, что с 1 января 2023 года выплаты государство продлило с одного года до полутора лет.

Речь идет о выплатах по уходу за ребенком. В 2022-м году в регионе их получили 9,5 тысяч человек, а выплаты по беременности и родам — 3,5 тысячи.

АНАР ЖУНУСОВА, директор филиала АО «Государственный фонд социального страхования» по СКО:

— Из фонда социального страхования в целях поддержки материнства и детства за 2022 год было выплачено 4,6 млрд тг выплат. В том числе в случае потери дохода в связи с беременностью и родами в размере 2,2 млрд тг и по уходу за ребенком до года в сумме 2,4 млрд тг.

В фонде пояснили, что размер единовременной социальной выплаты по беременности и родам зависит от среднемесячного дохода, с которого производились соцотчисления за последние 12 месяцев. Размер выплат по уходу за ребенком до полутора лет составляет 40% от дохода. В этом случае важно, чтобы регулярными были социальные отчисления за последние 2 года.

Дарья Пышмынцева