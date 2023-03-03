80-летняя жительница села Келлеровки стала жертвой мошенницы

На крупную сумму денег обманули жительницу Тайыншинского района. Незнакомая женщина зашла к ней в дом и, завязав разговор, убедила бабушку в том, что её возрастные болезни — результат «порчи». Проведя ряд бессмысленных, но внешне эффектных действий, которые якобы должны были «снять порчу», незнакомка сказала, что заодно необходимо «очистить» и деньги. Бабушка дала ей в руки всю накопленную наличность — около 270 тысяч тенге. После, пересчитывая деньги, она обнаружила, что сумма стала меньше, и обратилась в полицию. Стражи порядка пояснили пенсионерке, что от мошенницы она получила заранее заготовленную пачку сувенирных купюр. В результате оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что 50-летняя аферистка из Костанайской области. Ранее судима. Материалы дела переданы в суд по ст.190 УК РК «Мошенничество». Деньги вернули владелице.

Камилла Карим