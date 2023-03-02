Воду в каждый дом начинают проводить в селе Белом Мамлютского района

НАДЕЖДА НЕКЛЮДОВА, жительница с.Белого, Мамлютский район:



— Когда мы сюда переехали, воды не было. Пили из озера, воду подвозили. Потом нам поставили локалку, источник. Сейчас из него пьём.

Надежда Неклюдова живет в селе Белом Мамлютского района почти 30 лет. Все это время вопрос водоснабжения населённого пункта стоял остро. В 2020 году его, наконец, подняли. Начали готовить проект. В 2021-м к работе приступили. По словам подрядчика, уже сегодня воду запустят. К слову, потратили на строительство водопроводных сетей 650 млн тенге из областного бюджета.

БУРКИТБАЙ БЕКБЕНБЕТОВ, руководитель участка ТОО «Байсын-А»:

— Завершаем работу. Сегодня мы уже готовы. Остались испытания, промывка, дезинфекция. Резервуар заполняем сначала. Проверим, испытаем. И потом уже потихоньку запустим в деревню к жителям. Общая потребность по проекту, водопроводная труба — 24 км. Основная водопроводная сеть начинается от Мамлютки 15 км мы заложили. Остальное в селе Белом.

Воду от основного колодца до своего дома жителям нужно проводить самостоятельно. Владельцы 87 домов эти работы уже сделали. К концу марта они смогут пользоваться чистой водой.

ЮЛИЯ СВИРИДЮК, жительница с.Белого, Мамлютский район:

— Мы подвели к себе водопровод в дом. 4 тысячи за метр. Мы 180 тысяч отдали за 45 метров. Родители у нас полностью все сделали. Мы еще не до конца. Кончено, ждём! Как муж говорит «Скорее бы уже!» У нас и хозяйство. Потребность большая. Нам нужна вода.

Тем, кто самостоятельно провести работы по разным причинам не может, постараются помочь, заверил глава сельского округа.

АДИЛЬХАН РАЗИЕВ, аким Беловского селького округа, Мамлютский район:

— ТОО «Байсын-А» взяли на себя обязательства. Также провели в школу. В этом году еще одиноко проживающим бабушкам помогут подключиться и многодетным. Льготы будут. Постараемся всем помочь.

К остальным домам воду подведут после того, как будут сделаны работы непосредственно на участках. Всего проживает в селе Белом 591 человек, это 222 дома.

Диана Салихова