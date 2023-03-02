В СКО зарегистрирован 131 факт интернет — мошенничества

Видеоролики, памятки, примеры из жизни. Полицейские встретились с родителями, чтобы предотвратить случаи интернет-мошенничества.

Самый распространённый — требование предоплаты при продаже товаров через интернет. С начала года в области зарегистрировано свыше 60 таких преступлений. Чаще всего это происходит в Instagram и на OLx.kz. Полицейские рекомендуют по возможности проверять добросовестность продавцов, при переговорах настаивать на видеозвонке. Также зарегистрирован 31 случай обмана по схеме «звонок из банка».



На примерах из видеороликов стражи порядка показали, как происходит разговор с мошенниками, напомнили, что настоящие работники банков никогда не звонят, чтобы уговорить человека взять кредит или перечислить деньги с одного счёта на другой. Начальник 2-го отдела полиции Талгат Смагулов привёл пример из собственного опыта.

— Тоже мне звонили, я понял, что они являются мошенниками, начал с ними разговаривать, но они тоже, видать, меня раскусили и положили трубку. После того, как я начал пробивать данные номера, они уже были отключенными, т.е. однодневные номера.

Всего с начала года в области зарегистрирован 131 факт интернет — мошенничества. Стражи порядка напоминают, лучшая защита от аферистов — осведомлённость и бдительность.

Камилла Карим