В СКО проходят республиканские командно-штабные учения «Көктем — 2023»

В области стартовали командно — штабные учения «Көктем — 2023». Местом для их проведения выбрали микрорайон «Жас Оркен». Несмотря на активную застройку многоэтажками, здесь есть много частных жилых домов на низкорасположенных участках. Они то и подвержены подтоплению.

РАМИЛЬ КАМАЛОВ, начальник ДЧС СКО:

— На республиканском уровне, на областном и районном уровнях будут отработаны различные сценарии развития обстановки. Но, наряду с теоретическими знаниями мы акцент делаем на практику. Соответственно, за 2- 3 марта максимально мобилизуем ресурсы по вывозу снега, особенно из населённых пунктов, подверженных талыми водами.

Во время учений в этом районе привели в порядок ливневые стоки. Общая протяжённость ливневых канализаций по городу составляет 200 км. Кроме того, активно идет работа по вывозу снега из частного сектора. Убрали 300 тысяч кубов снега. В городе есть 3 участка, наиболее подверженных паводкам. Это район Подгоры, Хромзавод и Заречный.

АДИЛЬБЕК АУБАКИРОВ, заместитель акима г. Петропавловска:

— У нас в городе несколько дамб, которые защищают частный сектор от затопления. Ежегодно у нас проводятся обследования их содержания и обслуживания. Кроме того, мы сейчас готовим проект на реконструкцию дамбы. Дамбы сейчас находятся в удовлетворительном состоянии, то есть они способны выполнять свою функцию.

На случай ЧС подготовлено более 3-х тысяч штук мешкотары, 37 мотопомповых насосов и столько же единиц техники. Учения «Көктем» будут проходить два дня и в городе, и в районах. Задействуют в них 350 единиц техники, 850 человек службы гражданской защиты. Всего в области развернули 16 штабов.

Камилла Карим