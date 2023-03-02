Кандидаты в депутаты маслихата СКО провели встречу с жителями Есильского района

Представители партии зелёных «Байтақ» встретились жителями Есильского района. Кандидаты в депутаты областного маслихата посетили Явленскую центральную районную больницу. На повестке дня — вопросы экологии и здравоохранения.

НАУРЫЗБЕК КУЛЬМУКАНОВ, кандидат в депутаты маслихата СКО:

— В нашем регионе лесной массив погибает. Берёза сушится, становится трухлёй, потому что цикл не идёт и не обновляется. В нашем регионе вы лучше знаете, чем мы, какие у нас проблемы есть. Мы хотели бы узнать и услышать.

Обращались есильцы к ним по разным вопросам. Например, многих волнует отсутствие полигона для твердых бытовых отходов. Эту проблему кандидаты в депутаты взяли на контроль. По словам Наурызбека Кульмуканова, полигон открывают по определённым критериям. К примеру, нужна компания, которая соответствует этим стандартам. К сожалению, таковой пока не нашлось. Татьяну Рашкову волнует вопрос заработной платы. Почти 30 лет она работает в медучреждении и получает всего 73 тысячи тенге.

ТАТЬЯНА РАШКОВА, жительница с. Явленки, Есильский район:

— Я думаю, что это неправильно. Мы здесь работаем с 9.00 до 18.00 часов. На нас лежит ответственность. Я думаю, что санитаркам 70 тысяч мало.

Касательно этого вопроса, кандидаты сделали пометку у себя в блокноте. Особое внимание — населённому пункту Булак. Людей беспокоит рост онкозаболеваний у местного населения. Сельчане нуждаются в оперативном решении этого вопроса.

НАУРЫЗБЕК КУЛЬМУКАНОВ, кандидат в депутаты маслихата СКО:

— Мы можем пригласить экспертную команду, которая выявит уровень радиации. Если уровень радиации превышает норму, партия окажет помощь для решения данного вопроса.

В целом, экологическая обстановка в СКО благоприятная. Тем не менее, чтобы не подвергать опасности здоровье граждан, необходимо работать дальше, заключили представители партии зелёных «Байтақ».

Алишер Ашимов