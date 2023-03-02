Гранты акима СКО выделят на обучение по творческим специальностям

На сферу культуры СК в прошлом году выделили почти 10,5 млрд тенге. Это на 37% больше, чем годом ранее. С 2020 идет повышение заработной платы работникам сферы. В текущем году её увеличили на 22%, а к 2025 размер оплаты труда вырастет в 2 раза. Кроме того, за счет бюджета дополнительно идут стимулирующие надбавки артистам областных театров за профессиональное мастерство.

ДОСБОЛ АБДРИИСОВ, руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела СКО:

— Не секрет, что в сфере наблюдается дефицит кадров. Для решения вопроса дефицита кадров в сфере поддержано предложение о выделении грантов акима области для обучения в вузах по творческим специальностям. В целом планируется подготовить порядка 100 дипломированных специалистов для сферы, как творческого, так и технического состава.

В СК ежегодно увеличивается число желающих изучать государственный язык. Например, в областном центре обучения языкам в прошлом году было почти 2600 слушателей. Они учили казахский и английский языки. Сейчас на средства местного бюджета организована 71 группа дополнительного обучения языкам взрослого населения.

ДОСБОЛ АБДРИИСОВ, руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела СКО:

— В том числе в 61 группе изучают казахский язык. Масштабным событием 2022 года в языковой сфере региона является возобновление работы областного филиала международного общественного объединения «Қазақ тілі» қоғамы».

Сейчас в филиале насчитывается 900 человек. Объединение работает в Петропавловске и во всех районах области. Большая работа проделана и в сфере ономастики, сообщает Досбол Абдриисов.

ДОСБОЛ АБДРИИСОВ, руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела СКО:

— За период с 1991-2019 годы в регионе были изменены названия 1 города, 10 районов, 14 сельских округов, 60 сел, 321 улицы, 30 объектам присвоены имена известных личностей Казахстана. За последние 3 года проведена большая работа в сфере ономастики, в ходе которой переименовано свыше 400 наименований. Поддержаны предложения по присвоению 5 объектам культуры, образования и здравоохранения области имен выдающихся личностей.

Рассказали на брифинге о культурных мероприятиях в текущем году. Запланированы международный айтыс акынов, областной конкурс магжановских чтений, международный фестиваль «Qyzyljar Music fest», международный фестиваль классической музыки имени Ермека Серкебаева. Также пройдет симпозиум художников «Ботай — Ұлы дала мәдениеті». Будут мастера из Турции, Франции и Нидерландов.

Айгерим Хамзина