В Заречном спасатели провели учения по эвакуации при возникновении ЧС

Большая вода пришла в посёлок Заречный. На 30 % подтопила дома, дороги. Воют сирены, спасатели экстренно эвакуируют жителей.

Таков сценарий очередных учений, по которым ЧС-ники отрабатывают действия на случай реального паводка.

АЗИМХАН МЕРГАСИМОВ, врио начальника УЧС г. Петропавловска:

Посёлки Заречный, Кожевенный и часть района Подгоры. Эти 3 района города подвержены подтоплению в результате разлива реки Есиль. В этом году по прогнозу «Казгидромет» промерзлость земли превышает прошлогодние нормы, также прогнозируется выпадение обильных осадков.

Жители Заречного к паводку готовы. Сегодня никто не хочет повторения сценария 2017-го. Тревожные чемонданчики собраны.

ВАЛЕРИЙ БЕНДЕРЯ, житель п. Заречного:

— В 2017 году у нас был большой потоп. Было много домов потопленных. Хорошо, что нас в тот год оповестили, мы вовремя собрались. У нас есть специальный чемоданчик, который мы держим при себе. В нём находится всё самое необходимое. В первую очередь, это документы, вода, тушёнка, аптечка и фонарик, кое-какие вещи.

На время экстренной ситуации сельчан принимает средняя школа №13. Здесь расположен эвакуационный пункт. Он укомплектован на 100%.

АБАЙ КАЙСИН, директор средней школы №13:

— Школа готова принять. На территории спортзала расположено 40 койко-мест. Для этого имеется комнаты матери и ребёнка, медицинского работника и семьям, которым некуда выехать. Совместно с местными исполнительными органами заключены договоры. Они нас обеспечивают в период паводка чистой питьевой водой, запасом продуктов питания. Договор заключен с городской поликлиникой №1 на обеспечение медикаментами.

Между тем, на улицах города работают коммунальные службы. Вывезли 300 тысяч кубометров снега и приступили к очистке ливневых канализаций. По словам представителей горакимата, областной центр к ЧС готов на 100%.

АДИЛЬБЕК АУБАКИРОВ, заместитель акима г. Петропавловска:

— По городу у нас предусмотрено 3 эвакуационных пункта на базе существущих школ. Это Хромзавод, посёлок Заречный и Подгора. В настоящее время в городе проводятся противопаводковые мероприятия. 3 поселка расположены вблизи русла реки Ишим, поэтому существует вероятность их подтопления. Но, ситуация находится под контролем.

Всего подтоплению подвержены более 5 тысяч человек. Это жители Подгоры, Хромзавода и Заречного.

Алишер Ашимов