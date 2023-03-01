В СКО грибник нашёл в лесу ружьё

В ходе операции «Браконьер» из дома 45-летнего жителя Аккайынского района полицейские изъяли незарегистрированное оружие марки «ИЖ-58». Сельчанин пояснил, что нашёл его в лесу осенью, когда собирал грибы и, хотя охотой не занимается, решил оставить у себя. В случае, если оно будет признано огнестрельным оружием, ему придётся заплатить штраф в размере 20 МРП, это почти 70 тысяч тенге. Ружье отправили на экспертизу. Стражи порядка напоминают, в случае находки оружия следует незамедлительно сообщить в полицию.

Камилла Карим