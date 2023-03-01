Учебная тревога в школах Петропавловска звучит ко Дню гражданской обороны

Звуки сирены сегодня звучат не только по всему городу, но и в каждой школе. Так, оттачивают подготовку к ЧС. Услышав тревожный сигнал, все учащиеся уже знают, что делать. Следуя за учителями, они спускаются за куртками. Затем выходят во двор перед школой. Андрей Мамонтов один из первых занял нужную позицию. Говорит за столько лет такой практики, действует уже автоматически.

АНДРЕЙ МАМОНТОВ, учащийся СШ №13:

— Этот случай в нашей школе уже не первый. Каждый год у нас проводят подобные мероприятия для того, чтобы ученики знали, что делать в экстренной ситуации и все действия уже были отработаны. Нужно сначала построиться, выйти из класса, дождаться учителя, надеть куртки и потом уже выходить на улицу.

Проводят такие профилактические мероприятия два раза в год. Готова школа и к паводку. Заречный посёлок — район в зоне возможного подтопления.

АБАЙ КАЙСИН, директор СШ №13:

— К этому моменту школа готова. Первое: мы можем разместить в спортзале нашей школы 40 койко-мест. Это все жители, которые будут относиться к зоне подтопления. У нас есть комната «матери и ребенка», команата для медицинского работника. На втором этаже у нас пищеблок. Акимат г.Петропавловска полностью обеспечивает нас питьевой водой, продукты питания у нас заранее заготавливаются.

В школе обучается 172 ребенка, коллектив вместе с тех. персоналом — 42 человека. Приурочено учебно-профилактическое мероприятие ко Дню гражданской обороны.

Диана Салихова