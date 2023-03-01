О плюсах обучения в Карагандинской академии МВД РК узнали школьники и полицейские СКО

Преподаватель Карагандинской академии МВД РК Надежда Ахметжанова посетила учебные заведения областного центра. Она рассказала о плюсах обучения в академии школьникам и личныму составу следственных подразделений департамента полиции.

НАДЕЖДА АХМЕТЖАНОВА, сотрудник Карагандинской академии им. Баримбека Бейсенова:

— Цель моего визита — проведение профориентационной работы среди учеников общеобразовательных школ, а также колледжей. Всех абитуриентов приглашаю поступать в Карагандинскую академию. Обучение осуществляется за счёт республиканского бюджета, срок обучения — 4 года.

Обучение бесплатное, курсантам назначается стипендия, полное обеспечение. После выпуска они получают звание лейтенантов полиции. Трудоустройство в органах внутренних дел гарантировано. Время обучения входит в стаж службы.

— Ваши профильные предметы могут быть любые, кроме творческих экзаменов, казахского, русского языков и литературы. Любая другая комбинация профильных предметов допустима.

А действующим полицейским Карагандинская академия даёт возможность послевузовского образования. Они могут повысить свой профессиональный уровень, пройдя обучение в магистратуре или докторантуре. Руководство департамента полиции полностью поддерживает стремление сотрудников к профессиональному росту, углублению компетенций. Постоянное развитие и самообразование сегодня — требование времени и важная составляющая эффективности работы современной полиции.

Анастасия Кузнецова