О чём говорят акжарцы и уалихановцы? Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК выслушал чаяния народа

Молодёжь должна быть обеспечена жильём и рабочими местами, село — развитой инфраструктурой, а сельское хозяйство — субсидиями. Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК Еркебулан Мамбетов прибыл в Акжарский район. В селе Талшыке встретился с молодежью и работниками образования.

ЕРКЕБУЛАН МАМБЕТОВ, кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК:

— В 1993 году я начал свой путь в сельском хозяйстве. Много работал, стремился возродить плодородные земли. Так, через 5 лет я открыл уже собственное хозяйство «Мамбетов и К», которое сейчас является одним из передовых агроформирований области. На земле, где трудился, развил инфраструктуру. Был акимом Мамлютского и Кызылжарского районов. Проблемы села нужно решать на республиканском уровне.

Местные жители, в свою очередь, обратились к кандидату за помощью.

— Со времен Советского правительства у нас стоит железная дорога. Прошло много лет, сейчас она требует внимания. Мы эту проблему поднимали не раз, но до сих пор она не решена.

Вопросов у сельчан немало. Выслушать кандидат готов каждого, даже навестил жителя села Кишкенеколь Медгата Сайфиева в рамках акции «От двери к двери» . В своё время он был и учителем, и фермером. Сейчас ему 68 лет, имеет проблемы со здоровьем и при этом считает себя человеком с активной гражданской позицией.

МЕДГАТ САЙФИЕВ, житель села Кишкенеколь , Акжарский район:

— Мы строим Новый Казахстан. И я хочу, чтобы молодежь нашего времени не знала проблем, которые были у нас в их возрасте. В 2000-х годах я занимался сельским хозяйством, тогда поддержки не было особой. Сейчас необходимо подавать руку помощи молодежи, которая хочет трудиться во благо родной земли.

Вопросы поддержки сельского хозяйства, предоставления субсидий тем, кто хочет этим заниматься актуальные, считает Еркебулан Мамбетов.

С похожей просьбой обратились к нему и жители села Мортык Уалихановского района. Местным земледельцам и фермерам нужна помощь, село находится в плачевном состоянии.

БУЙДАХМАН АБДИКИРИМ, житель села Мортык, Уалихановский район:

— Большие хозяйства получают внимание, поддержку, субсидии выплачиваются. У нас же ситуация только ухудшается, у нас нет земли, есть проблемы с водой. Нам нужна помощь.



ЕРКЕБУЛАН МАМБЕТОВ, кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК:

— Сейчас в каждом районе, в каждом селе эта проблема находится на рассмотрении. В областных программах написано, сколько земли нужно вернуть. Думаю, что решение каждой проблемы можно найти, не стоит сидеть сложа руки.

Сейчас в селе Мортык проживают около 400 человек. Еркебулан Мамбетов планирует посетить и другие районы области, выслушать проблемы и предложения сельчан.

Анастасия Кузнецова