Ко Дню благодарности в Петропавловске прошёл телемост

Первый день весны для казахстанцев начинается со слова «спасибо». 1 марта Казахстан отмечает День благодарности. Этот праздник олицетворяет непреходящие ценности дружбы, добра и солидарности. В этот знаменательный день в областном акимате прошёл телемост.

АЛЛА КУВШИНОВА, председатель клуба благотворителей АНК СКО:

— От всей души хочется поздравить каждого с этим днём. Что такое благодарность? Это отклик нашего сердца, разум, который позволят людям творить добро. Мы — казахский народ благодарны нашей родине, друг другу за то, что мы живём в мире и согласии.

Праздник учредили на 22-ой сессии Ассамблеи народа Казахстана. В этот день принято благодарить всех казахстанцев, которые трудятся на благо развития и процветания Родины.

ГУЛЬБАХША МУСАБАЕВА, кандидат юридических наук:

— Самый главный смысл — это благодарность казахской земле и народу за то, что в 30-40 годы, когда были репрессии и депортация, наша земля спасла судьбы миллионов людей. Основной современный смысл — воспитать молодёжь в духе национального единства.

На связи были представители 40 домов дружбы со всех регионов страны. Это более 400 человек.

Алишер Ашимов