ЧС-ники рассказали представителям религиозных объектов о правилах пожарной безопасности

В Петропавловске состоялось заседание с участием руководителей религиозных объектов и сотрудников ДЧС. Они обсудили правила пожарной безопасности в отопительный сезон, а также возможные причины возникновения возгораний. Культовые сооружения, расположенные в областном центре, подключены к центральному отоплению, те, что находятся в районах, используют печное оборудование.

ДМИТРИЙ РАСТИХИН, заместитель начальника ДЧС СКО:

— В первую очередь пути эвакуации должны содержаться свободно, в открытом состоянии. Нельзя заставлять их различными предметами, мебелью, шкафами. Также должны в исправном состоянии содержаться средства пожаротушения и средства пожарной автоматики. Чтобы своевременно в случае возникновения ЧС, связанной с пожарами, граждане, которые находятся в помещении, могли об этом узнать и покинуть помещение.



Дарья Пышмынцева