Благотворительный спектакль ко Дню благодарности провели в театре кукол

Спектакль «Волшебный светлячок» поставлен по пьесе, которая повествует о дружбе, взаимопомощи и о том, что даже самое большое зло можно победить вместе. Главные персонажи — мальчик Ваня, девочка Настя и Гном. Каждый из них попал в беду. Ребятам предстоит пройти долгий путь, на котором им встречаются разные герои.

Автор пьесы — Юлия Медведева, а режиссёр-постановщик — Дмитрий Богданов. Спектакль уже показывали на этих подмостках три года назад на Рождество. Ко Дню благодарности его немного изменили.



ГРИГОРИЙ ЛАЙКО, главный режиссёр областного театра кукол:

— Поздравляю вас от лица нашего театра с замечательным днём — Днём благодарности. Сегодня в честь этого праздника традиционно мы провели благотворительный спектакль для воспитанников интернатов. Этот спектакль мало того, что зрелищный, красивый, ещё он помогает детям понять, что такое дружба, взаимопомощь. И каким образом можно побеждать страхи, которые у них возникают во время их маленькой, но очень интересной жизни.

11 и 12 марта в театре состоится премьера спектакля «Жук, паук и бабочка».

Диана Салихова