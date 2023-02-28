За пять дней полицейские зарегистрировали две тысячи нарушений ПДД

Полицейские вышли в прямой эфир социальной сети Facebook в рамках операции «Безопасная дорога». На вопросы населения ответил заместитель начальника управления местной полицейской службы департамента полиции Григорий Тыш. По его словам, ОПМ проводится для недопущения дорожно-транспортных происшествий, повышения водительской дисциплины. Вопросы от граждан начали поступать в первые же минуты. Водители высказали замечания по поводу содержания дорог.

— Да, хотелось бы, чтобы дорожное покрытие вовремя чистилось.

Основными были пожелания усилить очистку дорог в сложных климатических условиях, провести дополнительное освещение возле населённых пунктов. Один из водителей предложил пересмотреть ограничения скорости на отдельных участках автотрасс. Полицейские рассмотрят все предложения.



ГРИГОРИЙ ТЫШ, заместитель начальника УМПС ДП СКО:

— В рамках данного ОПМ сегодня на КП «Южный» проводился опрос водителей, которые непосредственно ежедневно находятся на дорогах. В рамках данного ОПМ патрульная полиция несёт службу в усиленном режиме, выявляются грубые нарушения ПДД, влияющие на аварийность.

За 5 дней оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» в полиции зафиксировали почти 2 тысячи нарушений ПДД. Стражи порядка убедительно просят всех участников движения строго соблюдать правила и быть бдительными на дорогах.



Камилла Карим