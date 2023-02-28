Ярмарку вакансий провели в СКППК

В Северо-Казахстанском профессионально-педагогическом колледже прошла ярмарка вакансий для студентов-старшекурсников. Виктор Ерисковский уже определился с рабочим местом. Юноша планирует трудиться в ТОО «Основание», где проходил практику.

ВИКТОР ЕРИСКОВСКИЙ, студент СКППК:

— Основные навыки получил в электромонтажном цеху нашего колледжа. А закрепил уже на предприятии. В ТОО «Основание» мне нравится работа тем, что хорошие льготы, зарплата и коллектив.

Больше всего студентов собралось вокруг стола ЧС-ников. С каждым годом количество желающих пополнить ряды спасателей увеличивается, говорит Руслан Нуртазин. Сегодня он консультирует ребят.

РУСЛАН НУРТАЗИН, начальник отдела кадровой политики ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС СКО:

— С данным колледжем мы тесно работаем, потому что здесь обучаются по таким профессиям, как «Защита в ЧС» и «Пожарная безопасность». И данные студенты проходят у нас ежегодно производственную практику, непосредственно в пожарных подразделениях. Ребята выполняют профилактическую работу, то есть помогают нам раздавать агитационный материал по пожарной безопасности, доведение до населения о мерах пожарной безопасности. И также во время спасательных работ. Участие не принимают, просто учатся, смотрят, как работают по ликвидации ЧС.

В этом колледже готовят кадры для таких направлений как электроэнергетика, автомобильный транспорт, сельское хозяйство, организация дорожного движения и многих других.

ЮРИЙ ДАНИЛОВ, заместитель директора СКППК:

— Представлено здесь более 20 организаций. Пришли, чтобы познакомиться с нашими студентами, посмотреть на нашу материально-техническую базу и пригласить ребят к себе на работу. Самая романтичная специальность у нас — «Автомобильный транспорт». Многе ребята уже в процессе практики ознакомились с предприятиями. И «Защита в ЧС» тоже специальность интересная для ребят и девушек. Они с удовольствием идут на эти предприятия.

Ярмарку вакансий посетили порядка 270 выпускников.

Диана Салихова