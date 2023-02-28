Программу повышения доходов населения планируют разделить на республиканский и региональный уровни

Программу повышения доходов населения расширят в Казахстане. Об этом стало известно на совещании, которое проходило под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова. Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что в результате реализации действующей программы были увеличены зарплаты более 1,1 млн работников бюджетной сферы. Доход 74 тысяч врачей в среднем увеличился на 30%, 600 тысяч педагогов и учителей — на 25%, 173 тысяч представителей среднего медицинского персонала — на 20%. Настолько же увеличилась заработная плата других категорий работников бюджетных организаций.

На сегодня проработаны меры для актуализации программы повышения доходов населения до 2029 года. Ее планируют разделить на республиканский и региональный уровни, что позволит максимально вовлечь местные исполнительные органы. Одними из основных направлений в предстоящий период станут создание рабочих мест в реальном секторе экономики в рамках региональных карт занятости, повышение доходов сельского населения в рамках проекта «Ауыл Аманаты» и оказание различных мер господдержки малому и среднему бизнесу. Кроме того, планируется продолжить работу по повышению заработных плат из бюджета и оказанию гражданам проактивных мер социальной поддержки посредством новых цифровых сервисов.



Дарья Пышмынцева