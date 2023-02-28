Полицейские задержали подозреваемых в истреблении почти 50 косуль

Почти 50 косуль истребили в СКО. Полицейские задержали троих жителей города, подозреваемых в незаконной охоте в особо крупном размере. Незаконную добычу стражи порядка обнаружили в автомобиле «ВАЗ-2115» 27 февраля. Изъяли 4 туши сибирской косули, а также два незарегистрированных гладкоствольных ружья, предположительно, марки «ТОЗ», 2 патрона, гильзы и другое охотничье снаряжение.

РУСЛАН НАЗАРОВ, заместитель начальника ДП СКО:

— Поступила оперативная информация о том, что жители Петропавловска имеют незарегистрированное огнестрельное оружие. Сотрудниками УБОП данная информация была проверена и подтверждена. Также была установлена их причастность к незаконной охоте. При проведении следственных мероприятий в дачном домике одного из жителей были обнаружены 2 туши и 41 шкура, 12 голов косули. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 УК РК.

Изъятое оружие и останки животных направили на экспертизу. Подозреваемых водворили в изолятор временного содержания. Им грозит штраф в размере 5 МРП, это больше 17 тысяч тенге, или лишение свободы до 5 лет.

Алишер Ашимов