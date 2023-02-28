Малообеспеченным семьям помогли полицейские накануне Дня благодарности

«Благотворительный десант». Полицейские организовали акцию, посвящённую Дню благодарности. В ней приняли участие председатель областного Совета матерей Жулдыз Саттарова и предприниматель Рамис Салимжанов. Вместе они доставляли продукты в дома малообеспеченных и многодетных семей.

АСЕМ ИЛЬЯСОВА. старший инспектор отделения МПС УП г. Петропавловска:

— Цель данного мероприятия — объединение полиции и общественности по оказанию социальной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Сегодня нами охвачены адреса семей, состоящих на учётах в городском акимате и УП г. Петропавловска.

В большинстве семей — до 5 несовершеннолетних детей. В одной — особенная девочка. Несмотря на диагноз, она ведёт активный образ жизни, танцует и, к слову, занимает призовые места на соревнованиях. Всем помогли с продуктами, порадовали ребят сладкими подарками.

ЖУЛДЫЗ САТТАРОВА, председатель областного Совета матерей:

— Очень важно проводить такие акции, чтобы поддержать нуждающиеся семьи. В планах на ближайшее будущее в рамках различных проектов оказывать семьям, попавшим в трудную ситуацию, полноценную психологическую и юридическую помощь.

По словам полицейских, такие встречи помогают создать праздничное настроение детям из малообеспеченных семей.

Камилла Карим