1,5 тысячи новых рабочих мест будет создано на предприятиях по добыче олова и вольфрама в СКО

Аким СКО Айдарбек Сапаров провел встречу с руководителями компаний-инвесторов, занимающихся разработкой месторождений олова «Сырымбет» и вольфрама «Аксоран» в Айыртауском районе.

Айдарбек Сапаров, аким Северо-Казахстанской области:

AO “Tin One Mining” утверждены проекты создания объектов инфраструктуры, разрабатывается проект строительства ГМК по добыче олова. Ожидается принятие решения о финансировании по линии БРК.

Ведется подготовительная работа к строительству вахтового поселка, лаборатории и инженерных коммуникаций.

ТОО «Есiл-Mining» разрабатывает документы на строительство шахты по добыче вольфрама, инженерных сетей и дороги. Получены земельные участки и проведены земляные работы. В текущем году приступят к проведению ЛЭП и инфраструктуры.

Глава региона отмечает, что реализация этих проектов станет одной из основ горнодобывающей отрасли региона и позволит создать 1500 новых рабочих мест.