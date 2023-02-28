Фермеры Казахстана не могут подать заявки на субсидирование. Сайт плохо работает, заявляют аграрии со всех уголков страны. К тому же, нет обратной связи с разработчиками сайта. Аграрии пишут на указанные телеграмм каналы, но ответы получают не все.

БЕРНАТ АЛПЫСБЕКОВ, директор департамента МСХ РК:

— У нас в каждом телеграмм канале по 4-5 тысяч человек. Мгновенно ответить каждому на обращение очень сложно. У нас работает система, которая все эти обращения формирует в единый пул задач. По новым договорам технические работы завершены. Там 5 графиков, которые мы согласовали. С завтрашнего дня по всей республике планируем тираж открыть.

В начале февраля были проблемы с сайтом, поступало огромное количество заявок от фермеров, признают в минсельхозе. Сейчас вопрос решили, платформа работает без проблем. А фермеры, которым нужны субсидии на семена, уже начали их получать. Возникли также проблемы с картами полей. Их аграрии сдают с остальным пакетом документов. Были случаи, когда фермеры пририсовывали себе площадь угодий, на которых ничего не сеяли, но субсидии получили. Это стало известно, когда в минсельхозе изучили космоснимки.

БЕРНАТ АЛПЫСБЕКОВ, директор департамента МСХ РК:

— Фермеру будут выделяться нормативы полной кадастровой площади на норматив по внесению гербицидов, пестицидов и удобрений. Но в правилах мы формируем, что мы будем делать постконтроль. Это будет проводиться министерством цифрового развития в режиме заявленной фермером карты полей.

И если выявят несоответствие, на следующий год такого агрария лишат субсидий. Коснулась цифровизация и животноводства. В 2021 году прирост скота составил 12 млн голов, а в 2022 году превысил 13 млн. Эти данные были собраны в одну базу. Туда вносятся паспорта животных, обследования, вакцины и другая информация, получаемая ветеринарным врачом.

БАГЛАН БЕКБАУОВ, вице-министр сельского хозяйства РК:

— В настоящее время в отношении данной информационной системы разработана мобильная система. Он будет на планшете, с которым работают ветеринары. Мобильная система запущена с декабря прошлого года. Во всех регионах проведена работа по приобретению необходимого оборудования, планшетов.

Ветеринару теперь не нужно заполнять информацию вручную. И при перемещении животных не придется заполнять данные, все будет в единой информационной системе.

Айгерим Хамзина