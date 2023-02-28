Турнир «Быстрые коньки» провели в средней школе №42

Скоростной забег на коньках организовали активисты молодёжного ресурсного центра вместе с педагогами. На корте 42-й школы встретились команды сразу 4-х школ Рабочего посёлка. Турнир посвятили Дню благодарности.

Ребята соревнуются на время. Они преодолевают определённую дистанцию — целый круг. Самым быстрым оказался Руслан Козловский. Парень справился за 14 секунд.

РУСЛАН КОЗЛОВСКИЙ, учащийся средней школы №42:

Ну, сначала я сам учился конькобежному спорту, а потом начал учиться именно на этом корте. И со временем стал учиться всяким поворотам.

Оставив всё волнение позади, готовится к выходу на лёд Мария Поспелова. И преодолела дистанцию она за 25 секунд.

МАРИЯ ПОСПЕЛОВА, учащаяся средней школы № 42:



Я катанием занимаюсь два года. Я очень благодарна, что построили этот корт, ведь без него я, скорее всего, не научилась бы кататься. В наш корт ходят ребята из разных школ.



В школе гордятся своими учениками. Отсюда выпустились Жанат Жакиянов, Евгений Павлов. Оба — спортсмены. С открытием корта и различных секций здесь стало больше желающих заниматься спортом.

БЕКАЙДАР ШАЛАХАЕВ, директор средней школы №42:

— Наш хоккейный корт построен 2018 году, и с тех пор мы проводим различные мероприятия не только среди учащихся, но и среди населения, и молодежи. У нас в школе работают все секции. Это борьба, карате, волейбол, футзал, теннис, настольный теннис и различные кружки.

ЖАНАТ КАКИМОВ, руководитель молодёжного ресурсного центра г.Петропавловска:

— Молодёжный ресурсный центр на ежегодной основе проводит различные спортивные мероприятия. То есть это лыжи, волейбол, футбол, конькобежный спорт. С 42 школой мы сотрудничаем не первый год.

По итогам турнира лучших наградят кубками и ценными призами.

Камилла Карим