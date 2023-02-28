1 марта в Казахстане отмечают День благодарности

АЛИШЕР АШИМОВ, корреспондент:

— Выражение дружбы, милосердия и согласия между народами многонационального Казахстана. 1 марта, в первый день весны, в нашей стране отмечают День благодарности. Для казахстанцев он становится всё более важным. Его особый смысл и глубокую символику отмечает глава государства.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент РК:

— В День благодарности мы все воздаем должное друг другу за стремление жить в дружбе и согласии во имя процветания народа. Все успехи нашей Независимости стали возможны благодаря единству нашего общества. Это бесценное достояние Казахстана. Поэтому укрепление общенационального единства будет всегда находиться в фокусе нашего пристального внимания. Внутриполитическая стабильность — это не данность, а результат гражданской активности и ответственности каждого казахстанца.

День благодарности закрепили в перечне праздников РК в 2016 году. Эта дата стала отражением исторических событий, которые пережила страна. В тяжелые годы казахская земля стала Родиной для миллионов людей, которых в силу разных обстоятельств вынужденно переселили сюда. Сегодня под открытым шаныраком проживают более сотни этносов. Каждый день они вносят большой вклад в развитие и процветание страны, сохранение мира и единства. СК считается наиболее колоритным. Здесь бок о бок живут и трудятся представители разных национальностей, в дружбе и понимании.

— Благодарность всегда нужна. Потому что, когда благодаришь людей, больше получаешь. Я благодарна Всевышнему за то,что все хорошо в семье. Пусть каждый будет благодарен.

— Хочу поблагодраить отца за всё, что он сделал, супругу — за дочку. Ну, и всех родственников и казахстанцев.

— Хотелось бы поблагодарить всех своих коллег, с кем приходилось работать и с кем я работаю по сей день. За то, что они есть, всегда рядом, можно обратиться в любую минуту. Ну, и поблагодарить за то, что мы живем в мире, согласии в нашей многонациональной стране.

Алишер Ашимов