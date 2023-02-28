1 марта спасатели отмечают Всемирный день гражданской обороны

Всемирный день гражданской обороны отмечают 1 марта. ЧС-ники организовали смотр техники и выступления аварийно-спасательных служб. В этом году праздник спасателей проходит под девизом: «Роль современных технологий в оценке рисков». Также огнеборцы поделились своим опытом с юными североказахстанцами. К примеру, 30-метровая пожарная лестница не раз помогала эвакуировать пострадавших с 9 этажа горящего дома.

МУРАТ КАНГУЖИНОВ, Заместитель начальника ДЧС СКО:

— Сегодня детям представлена техника аварийно-спасательная, это командно-штабная машина, автолестница, катера, различные пожарные машины. Это та техника, которая участвует непосредственно в ликвидации чрезвычайных ситуаций. На территории как СКО, так и при необходимости в другие регионы.

Такие познавательные встречи будут организовывать для школьников в течение месяца. Также в пожарных подразделениях планируют проводить дни открытых дверей. Спасатели расскажут детям, как вести себя в случаи опасности.

Всего на плацу 80 единиц техники, задействовали 20 человек личного состава.

Алишер Ашимов