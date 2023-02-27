В рамках спортивного праздника «Север» прошли игры по хоккею с шайбой

АЛИШЕР АШИМОВ, корреспондент:

— Мы находимся на хоккейном корте «Сункар». Сейчас на лёд вышли команды из Есильского и Аккайынского районов. Игра с первых минут выдалась напряжённой. Хоккеисты друг другу не уступают. Они борются за 3 место.

Первыми счёт на табло открыли аккайынцы. Ребята шайбу в ворота соперников забили во второй половине 1-го периода. Но, соперники быстро активизировались и через несколько минут забили ответный гол. Счёт — 1:1, ничья.

Во втором периоде команды начали стремительно атаковать друг друга. На ледовой арене — напряжение. Уступать победу игроки не хотят. Аккайынцы забили ещё один гол в ворота соперников. Есильцы, тем временем, не расслабляются и забивают ответную шайбу. Выйти вперёд у них всё равно не получается. Первые забивают несколько красивых шайб и вырывают победу. Болельщики переживают.

— Равные команды. В принципе, сильные. Играли со всеми. Трудно сказать, кто победит. Будем смотреть, болеть. Игра хорошая. Команды сильные. Аккайынцы ведут. Болеем за них.

В итоге победу одержала команда из Аккайынского района. Ребята выиграли бронзу со счётом 7:4.

ЭДУАРД БОНДЫРЕВ, участник спартакиады «Север-2023», Аккайынский район:

— Не много не повезло. Уступили предыдущей команде, чтобы выйти в финал. Но, 3 место тоже почётное. Всю зиму тренировались. Старались, но не повезло. Соперники все достойные.

Между тем, определяются здесь сильнейшие по 4 видам спорта. По словам руководителя профильного управления, лидирующие позиции в спартакиаде занимают пока хозяева.

СЕРГЕЙ МЕЛЕХОВ, руководитель управления физической культуры и спорта СКО:

— Уже прошли такие виды спорта, как кёрлинг, лыжные гонки, конькобежный спорт, шорт-трек. В лидерах — хозяева данного турнира. Они выиграли лыжные гонки, многоборье. Хочется отметить, что данный район подготовился хорошо к финальным играм. Соревнования проходят на высоком уровне. Все спортивные сооружения подготовлены. Хочется пожелать всем спортсменам удачи.

За золото и серебро боролись хоккеисты районов им. Габита Мусрепова и Кызылжарского. Победителем в этом виде спорта стали хозяева праздника.

Алишер Ашимов