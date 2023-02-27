Учащиеся НИШ поступили в лучшие университеты Китая

Китай, Корея, США и еще много стран, куда ежегодно уезжают учиться выпускники Назарбаев Интеллектуальной школы. Айсана Басагаринова совсем скоро станет студенткой одного из университетов Гонконга. Свое будущее девушка решила связать с биотехнологиями.



АЙСАНА БАСАГАРИНОВА, учащаяся НИШ г. Петропавловска:

— Мне интересны биотехнологии тем, что они позволяют улучшать жизни людей путем новых открытий. Я хочу после окончания учебы в этом университете закончить так же степень магистратуры и продолжать свои исследования. Этот университет является одним из топовых университетов в мире, и там созданы все необходимые условия для исследований, я могу получить ценный опыт и знания от ведущих профессоров.

Олжас Кусаинов выбрал также гонконгский университет. Он хочет совершенствоваться в области электронных технологий. Его любимый предмет — физика.

ОЛЖАС КУСАИНОВ, учащийся НИШ г. Петропавловска:

— Я решил, что свое будущее свяжу с физикой. Наиболее распространенная специальность — это всё-таки инженерия. И я начал углубленно изучать эту сферу и остановился на нескольких вариантах. И вот к 12 классу мой интерес вызвала инженерия.

Получил грант на обучение в азиатском университете и Нурсат Керей. О вузе он узнал в социальных сетях, где бывший выпускник школы активно рассказывает о жизни и учёбе в Китае. Вдохновившись, юноша решил поступать именно туда. Нурсат выбрал факультет биоинженерии.

НУРСАТ КЕРЕЙ, учащийся НИШ г. Петропавловска:

— Поступив в НИШ, я стал активно заниматься олимпиадной деятельностью. Принимал участие сначала в школьных, затем региональных и республиканских олимпиадах. На решение приемной комиссии оказали влияние мои достижения в биологии, потому что два года подряд в 10-11 классах я был бронзовым призером республиканской олимпиады. Так же участвовал в различных школьных мероприятиях.

В НИШ ребятам осталось сдать еще один экзамен в мае.

РАУАН АБИЛЬТАЙ, консультант по профессиональной ориентации НИШ г.Петропавловска:

— Чтобы туда поступить, нужны хорошие достижения помимо отличной учебы. Нужно сдать вступительные экзамены в самой школе, также иметь хорошее портфолио, сильное мотивационное письмо, рекомендационное письмо от преподавателей и также сдать вступительный экзамен либо интервью.

Городской и Китайский университеты Гонконга входят в ежегодный рейтинг лучших вузов мира QS.

Камилла Карим

