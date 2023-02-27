Торжественное открытие зимних спортивных игр «Север-2023» состоялось в районе им. Г. Мусрепова

АЛИШЕР АШИМОВ, корреспондент:

— Зимний спортивный праздник «Север-2023» проходит в районе им. Габита Мусрепова. В нём принимают участие более 300 спортсменов со всех районов области. Через несколько минут праздник торжественно откроют. А пока давайте поговорим со спортсменами.

— Настроение очень шикарное, позитивное, спортивное. Вот дожидаемся открытия праздника. В общем, всё устраивает. Я принимал участие в шорт-треке, дошёл до финала, а в полуфинале проиграл. Но, ни в чём не расстраиваюсь. Команда очень хорошо себя проявила. Завтра будет эстафетная гонка, заключающая. Там уже будут командные результаты.

— Участвовали везде, где только можно, во всех видах. И что думаете? Везде первые.

— Мы выиграли домашних. Выиграли, правда, их по буллитам. С «Есилем» не так получилось, правда. Не донастроились, наверное. А с мусреповцами вышли заряженными. Хорошо отыграли. Но, по очкам, к сожалению, не вышли.

Сила духа, воля к победе и целеустремлённость, пожалуй, главное, что нужно спортсменам. Эти качества помогут добиться победоносных свершений, считают участники спартакиады. Торжественную церемонию открыл парад команд-участниц. Сегодня они в центре внимания, их бурными аплодисментами поддерживают болельщики.

С открытием финальных игр спортивного праздника «Север-2023» от имени главы региона поздравил его заместитель Даурен Жандарбек. По его словам, соревнования развивают лидерские качества, которые помогают добиться не только успехов на спортивной арене, но и в жизни.

ДАУРЕН ЖАНДАРБЕК, заместитель акима СКО:

— Вы демонстрируете каждым днём своей жизни пример преодоления любви к жизни, доверия и веры в себя. Спартакиада — большой праздник, который помогает коллективам из разных уголков нашей области провести активно, весело, задорно время, получить заряд эмоций. Только здоровая нация может называться конкурентоспособной.

Особое внимание в СКО — развитию массового спорта. Ежегодно в регионе появляются новые спортивные комплексы, а наши ребята занимают призовые места на различных соревнованиях.

ДАУРЕН ЖАНДАРБЕК, заместитель акима СКО:

— Убеждён, что имидж СК, как спортивного региона, родины выдающихся спортсменов будет только укрепляться. Поздравляю Вас с началом открытия зимнего праздника и желаю ярких побед.

Гостям праздника представили яркую и интересную концертную программу с участием символа зимних спортивных игр — Снежного барса. После под бурные апплодисменты зрителей зажгли огонь 27-ых зимних областных игр народного спорта. Это почётное право досталось многократному чемпиону области и республики по зимнему и летнему полиатлону Ильясу Жуманову.

В зимней спартакиаде принимают участие более 300 спортсменов из 13-ти районов области. В программе — состязания по 8-ми видам спорта. Всех их в эти дни поддерживают болельщики.



— Всё замечательно, красиво. Обстановка классная. Болеем за район им. Габита Мусрепова.

— Праздник красивый. Нам очень нравится. Желаю всем спортсменам ярких побед. Очень рад, что в нашей области спорт активно развивается.



Впереди у спортсменов нелёгкие баталии. А пока они наслаждаются ярким представлением. Изюминка концертной программы — салют.



Алишер Ашимов