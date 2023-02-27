Свыше килограмма наркотиков изъяли полицейские за два месяца

Волонтёры нередко содействуют полицейским в закрашивании так называемых наркограффити. Их активная помощь помогла практически полностью очистить центр города от опасных надписей. В ходе очередной акции закрасили 15 наркограффити.

ЖАНАТ КАКИМОВ, руководитель молодёжного ресурсного центра г. Петропавловска:

— Сотрудники по противодействию наркопреступности совместно с нами, волонтёрами молодёжного ресурсного центра, организовали акцию по закрашиванию наркограффити. Это различные надписи, штрих-коды, объявления магазинов по распространению наркотиков. Многие жители не знают, что это такое, и поэтому такие рейды мы стараемся проводить часто, информировать население о таких опасных объявлениях.

Стражи порядка призывают горожан быть неравнодушными и обращаться в полицию при обнаружении подозрительных лиц или сайтов. Так один из пользователей сети поделился фото и местом расположения надписи с рекламой наркоресурса. Ранее два жителя отправили в сообщения наркоборцам ссылки на объявления о наборе в ряды «закладчиков» на популярном сервисе OLХ.kz. Всего в текущем году полицейские заблокировали 31 опасный ресурс.

ИВАН ТЕРЗИДИ, начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО:

— Всего за 2 месяца 2023 года управлением проведено более 50 профилактических мероприятий, которыми охвачено более 3 тыс старшеклассников общеобразовательных школ, а также студентов колледжей и вузов. Также мы призываем активных граждан не оставаться в стороне и участвовать в организованных нами мероприятиях, ведь содействие широкой общественности играет важную роль в борьбе с наркопреступностью.

Полицейские отмечают, содействие людей имеет большое значение. Уже не раз сообщения от населения способствовали задержанию «закладчиков», а любительские видеозаписи становились уликами в уголовном производстве. Всего с начала года в области из незаконного оборота изъято свыше 1 килограмма наркотиков, из них 650 граммов — синтетических.

Диана Салихова