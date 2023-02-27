Праздник Масленицы отметили в Петропавловске

АНАСТАСИЯ КУЗНЕЦОВА, корреспондент:

— Песни, пляски, угощения. Сегодня петропавловцы и гости города отмечают древний славянский праздник Масленицу. Развлечений достаточно.

Одно из них — катание на санях. Такое развлечение к празднику подготовил ипподром «Кулагер». А в юртах жители лакомились блинами, пловом, горячим чаем и сочным шашлыком.

— Настроение хорошее. Весело, празднично, солнечный день. Будем надеяться, что и зима быстро уйдет от нас и весна придет.

Широкие гулянья в последний день масленичной недели проводят издревле для того, чтобы проводить зиму и разбудить природу ото сна. На центральной площади отметить Масленицу собрались и стар, и млад. Прощаются с зимой все по-разному.

— Я сегодня играл, забил в цель. Очень рад, у меня хорошее настроение.

Не обошлось и без традиционных испытаний для самых сильных и умелых. Покорить высокий столб пытались и маленькие мужчины, и силачи постарше. Смельчаков нашлось немало, но это испытание удалось преодолеть не всем.

-С праздником! Настроение супер! Попробовал залезть на столб, чуть-чуть не получилось. В следующий раз, надеюсь, получится.

Добавляла бодрости духа и праздничного настроения концертная программа артистов.

ТАТЬЯНА МОРОЗОВА, участница народного хора русской и казачьей песни «Звонница»:

— Дай нам Бог светлого неба над головой, дружбы народа. У нас прекрасная земля, Казахстан наш великий. Дай нам Бог всего хорошего. С праздником!

Этот праздник, как и многие другие, североказахстанцы отмечают сплоченно, с душой. Собрались на центральной площади Петропавловска и русские, и украинцы, и казахи, и татары. Такая вот дружба народа.

ВАЛЕРИЙ СКАТОВ, житель г.Петропавловска:

— Всех с праздником! Всем здоровья, благополучия, мира, это самое главное. Мы на все праздники сюда ходим. Наши праздники, мусульманские праздники, все отмечаем, скоро вот Наурыз будет, тоже отмечаем.

После широкой Масленицы, на следующий день после Прощеного воскресенья, у православных начинается Великий пост. В этом году он продлится с 27 февраля по 15 апреля. Это физическая и духовная подготовка к самому главному празднику в православном церковном календаре — Светлому Христову Воскресению или Пасхе.

Анастасия Кузнецова