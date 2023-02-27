Порядка 45 млрд тенге социальных выплат получили казахстанцы с начала года

С начала года жителям страны выплатили порядка 45 млрд тенге в виде социальных выплат по пособиям по инвалидности и потере кормильца. Такими данными поделились в министерстве труда и социальной защиты населения. В целом, в текущем году на выплату государственных социальных пособий по инвалидности и потере кормильца из республиканского бюджета направлено 40 млрд тенге. Дополнительно из государственного Фонда социального страхования выплачено около 5 млрд тенге по потере трудоспособности и потере кормильца. По состоянию на 1 февраля количество получателей социальных пособий по инвалидности превысило 500 тысяч человек, по случаю потери кормильца — около 190 тысяч человек.

Дарья Пышмынцева