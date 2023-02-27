Кандидат юридических наук Гулбахша Мусабаева рассказала о значении предстоящих выборов

Кандидат юридических наук Kozybayev University Гулбахша Мусабаева поделилась своим мнением о предстоящих внеочередных выборах депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней. Напомню, они состоятся 19 марта.

ГУЛБАХША МУСАБАЕВА, кандидат юридических наук Kozybayev University:

— Используйте полноценно свое конституционное право. Здесь есть очень важный этический момент, когда любой гражданин РК 19 марта придет на избирательный участок, он останется один со списком кандидатов и партий. Он имеет право, исходя из своего волеизъявления, с чем-то согласиться, а с чем-то нет. И выбрать свой правильный вариант.

В новом Казахстане голос каждого может сыграть важную историческую роль, считает Гулбахша Мусабаева. По ее мнению, в день «Х» жители страны должны показать свою гражданскую позицию, вместо того, чтобы оставаться в стороне от грядущих перемен.

ГУЛБАХША МУСАБАЕВА, кандидат юридических наук Kozybayev University:

— Особенность этих выборов заключается в том, что в маслихаты городские, районные областные, Мажилис есть по партийному списку кандидаты, а есть самовыдвиженцы. Это же здорово! Сейчас у народа есть своя воля.

В общей сложности в депутаты нижней палаты Парламента и маслихаты выдвигаются 14 207 кандидатов. Из них 556 — североказахстанцы. Самый молодой кандидат — 2000 года рождения, самый старший — 1947-го. По данным областной избирательной комиссии, на один мандат претендуют более 3 человек.

Дарья Пышмынцева