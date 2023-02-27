Амир Закиров из СКО стал победителем турнира по брейк-дансу в Японии

Североказахстанец Амир Закиров стал победителем турнира по брейк-дансу в Японии. Сразились в нём 180 сильнейших участников из 48 стран мира. В борьбе за золото Амир обошёл соперников из США и Японии. Он смог пройти сложную турнирную сетку и одолел 4-х кратного чемпиона мира из Нидерландов и действующего чемпиона мира из Канады. В 2022 году парень одержал победу в индивидуальном чемпионате мира по брейк-дансу, который проходил в Польше. Глава региона Айдарбек Сапаров поздравил Амира Закирова с победой на турнире в Японии.

Айдарбек САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Поздравляю Амира с яркой победой на престижном турнире. Сейчас наш брейкдансер готовится к Олимпийским играм в Париже-2024. Желаю Амиру удачного выступления на Олимпиаде!



Дарья Пышмынцева