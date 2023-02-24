В Петропавловске проходит международный турнир по мини-футболу

В Северо-Казахстанском профессионально-педагогическом колледже стартовал ежегодный международный юбилейный 15 турнир по футзалу. Посвятили его памяти бывшего директора учебного заведения Суиндыка Бегалина.

В соревнованиях принимают участие 8 команд из Костаная, Щучинска, Шадринска и Петропавловска. Студент Шадринского политехнического колледжа Евгений Боровых занимается футболам с 11 лет.

ЕВГЕНИЙ БОРОВЫХ, студент Шадринского политехнического колледжа, РФ:

— Принимаю участие в разных турнирах, ездим по разным городам России и не только. В Петропавловск приехал впервые. Надеюсь занять призовое место.

Первыми соревновались студенты Костанайского индустриально-педагогического колледжа и Петропавловского колледжа машиностроения и транспорта им. Байкена Ашимова. Игра накалённая, все ребята настроены только на победу. У каждого цель — попасть в ворота соперника.

Первый тайм закончился в пользу футболистов, представляющих Петропавловский колледж.

Игра закончилась со счетом 7:3. Турнир, ставший уже традиционным, организовали с целью развития дружеских связей между регионами.

ВАСИЛИЙ БАЗАНОВ, преподаватель Шадринского политехнического колледжа, РФ :

— Приезжаем сюда с самого первого турнира. Вот единственное, когда была пандемия, не смогли участвовать, а так мы очень рады всегда принять участие в этом турнире.

Завершающие игры турнира состоятся 24 февраля. Победителей наградят кубками и ценными призами.

Камилла Карим