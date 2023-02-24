Месячник по профилактике туберкулёза стартовал в СКО

24 февраля начался месячник по профилактике туберкулёза, приуроченный Всемирному дню борьбы с туберкулёзом — 24 марта. В регионе запланирован ряд мероприятий. 4, 11 и 18 марта в областном центре фтизиопульмонологии организуют Дни открытых дверей. Жители могут пройти флюорографическое обследование и получить консультацию специалистов.

КЕНЖЕГУЛЬ АРИПОВА, заведующая клинико-диагностическим отделением областного центра фтизиопульмонологии:

— 10 марта в ТРЦ «Рахмет» медицинские работники нашего центра проведут флешмоб. Также на территории торгового центра будет установлен передвижной флюорограф. Там жители смогут пройти обследование. Также 24 марта планируется осветить красным цветом здание областого историко-краеведческого музея. Эта акция проходит по всему миру. Назвается «Освети мир от туберкулёза».

Врачи отмечают рост заболеваемости туберкулёзом в области почти на 16%. В прошлом году зарегистрировали 210 новых случаев заражения и 94 рецидива. По словам медиков, это свидетельствует о положительной работе по выявлению туберкулёза.

РАИСА КУСАИНОВА, заместитель директора областного центра фтизиопульмонологии:

— Потому что в 2019-м году началась эпидемия коронавируса, 2020-21 гг было ковидное время. У нас резкое было снижение заболеваемости. Ковид внёс какие-то положительные моменты в эпидемиологическую ситуацию по туберкулёзу. В связи с тем, что соблюдались меры безопасности. Это социальная дистанция, ношение масок, обработка рук, онлайн-режим работы во многих организациях. Потому что туберкулёз, как и ковид, передаётся воздушно-капельным путём. ВОЗ говорит, что в 2023-24гг возможно будет рост заболеваемости туберкулёзом. И мы видим, что рост действительно есть.

Отмечают медики рост и детской заболеваемости.

КАЛИМА ЖАБАЕВА, внештатный областной фтизиопедиатр:

— Заболело в этом году 10 детей. Из них 4 ребёнка до 14 лет и 6 подростков. У 2-х подростков выявили бактериовыделение и распад лёгких. Единственная специфическая профилактика туберкулёза — это вакцинация ВЦЖ. Встречаются родители, которые отказываются от вакцинации. В этом году у нас 92 ребёнка в области остались невакцинированы. Это новорожденные дети 2022 года. То есть, у них риск заболеть туберкулёзом увеличивается.

Всего вакцинировали более 5 тысяч детей. Эффективность лечения новых случаев составила 87,5%, что выше норматива.

Диана Салихова