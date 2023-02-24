Масленичные гулянья организовали в АНК

Масленичная неделя подходит к концу. На 5-й день этого весёлого и самого сытного праздника в областной ассамблее народа Казахстана организовали гулянья. Смех, веселье, частушки — гостей встречают ярко,шумно и красочно.

На Масленицу принято печь блины и очень много. Их здесь на столах в изобилии: кружевные и фаршированные. Каждый мог отведать блины и разные вкусности. Для каждого дня масленичной недели есть своё название и традиции. Артисты в красивых нарядах подготовили программу. Айдарбек Бегенов впервые выходит на сцену. Говорит, любовь к творчеству появилась с выходном на пенсию.

АЙДАРБЕК БЕГЕНОВ, житель г. Петропавловска:

— С выходом на пенсию, чтобы зря не сидеть дома, стал активно заниматься спортом, участвовать в различных мероприятиях. И уже как 4 месяца являюсь участником «Золотой возраст». Сегодня буду исполнять частушки.

Праздник организовали активисты областного филиала ОЮЛ «Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций». Гулянья на Масленицу для них — добрая традиция.

ТАТЬЯНА ВЕРБИЦКАЯ, руководитель центра «Золотой возраст» при филиале ОЮЛ «Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций»:

— Сегодня мы празднуем широкую Масленицу, в которой принимают участие коллективы как центра «Золотой возраст», так и приглашенные коллективы — это наши сельские друзья приехали из Аккайынского района, то есть у нас целый фестиваль собирается.

В воскресенье, 26 февраля, в 11.00 утра праздничные гулянья развернутся на центральной площади Петропавловска.

Камилла Карим