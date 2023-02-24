Флешмоб домбристов из числа учащихся НИШ Петропавловска прошёл в городском торговом центре

Казахские национальные танцы, песни и кюи. Сегодня в одном из городских торговых центров учащиеся Назарбаев интеллектуальной школы представили свои таланты. Так называемый флешмоб домбристов приурочили к 130-летию великого казахского поэта, просветителя Магжана Жумабаева.

АБЫЛАЙХАН ЖОЛАМАНОВ, учащийся НИШ г.Петропавловска:

— Великие его слова «Мен жастарға сенемін» — «Я верю в молодежь». Это говорит о том, что наше будущее в наших руках. А миссия нашей школы звучит так — «Наше будущее — моя ответственность». Сегодня мы исполняем такие кюи как «Балбырауын», «Ата толгауы» и все это изучается в нашей школе с 7 класса. С детства нам прививают любовь к Родине, к своей нации, и мы очень рады, что НИШ предоставляет нам такие возможности.

В Назарбаев интеллектуальной школе есть немало проектов, направленных на развитие творческого потенциала молодежи. Один из них — «История 100 кюев».

САУЛЕТ МУКАНОВА, заместитель директора НИШ г.Петропавловска:

— В рамках проекта все ученики с 7 класса у нас обучаются игре на домбре. Такие мероприятия мы проводим каждый год. Это служит неким подведением итогов творческого развития наших учащихся. Мы горды быть причастными к празднованию 130-летия нашего великого поэта, просветителя Магжана Жумабаева.

Во флэшмобе принимают участие 70 ребят. В программе — около 10 кюев, известные национальные песни и танцы.

Анастасия Кузнецова