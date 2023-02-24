Еркебулан Мамбетов встретился с работниками АО «Мунаймаш»

Еркебулан Мамбетов встретился с работниками предприятия «Мунаймаш». Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента рассказал о своем трудовом пути и планах по улучшению жизни североказахстанцев.

ЕРКЕБУЛАН МАМБЕТОВ, кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК:

— Больше 30 лет работаю в сельском хозяйстве, жил я в селе. Достигнув определенные результаты, могу свой опыт распространять на республиканском уровне, чтобы интересы отстаивать. Не секрет, что у нас аграрный регион, развитое сельское хозяйство.

Еркебулан Мамбетов планирует объехать все районы, чтобы услышать наказы жителей.

ЕРКЕБУЛАН МАМБЕТОВ, кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК:

— В районах поднимают вопросы обеспечения питьевой водой, дорог. В Кызылжарском районе в Соколовке есть большая проблема по разводящим сетям. Поднимают вопросы обеспечения молодых людей жильем. Больше поднимают вопросы развития инфраструктуры на селе.

Еркебулан Мамбетов встречается с трудовыми коллективами в областном центре. На предприятии «Мунаймаш» трудятся 140 человек. В основном производстве задействованы 75 сотрудников. Предприятие поставляет свою продукцию на внутренний и внешний рынки.

Дарья Пышмынцева