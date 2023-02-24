Двое североказахстанцев добровольно сдали незарегистрированное оружие

Двое североказахстанцев добровольно сдали найденное незарегистрированное оружие. Оба случая произошли в Айыртауском районе. Двуствольное ружьё нашёл 60-летний горожанин во время уборки дома погибшего родственника. Разрешительных документов на него у владельца не было. О находке мужчина незамедлительно сообщил в полицию. Оружие изъяли и направили на экспертизу. Двумя днями ранее ружье «ИЖ-17» стражам порядка сдал 21-летний сельчанин. Его парень нашёл в лесу. Полицейские напоминают, за незаконное обращение с оружием предусмотрена уголовная и административная ответственность.

Алишер Ашимов