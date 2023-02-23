Жители Тайынши поделились проблемами с кандидатом в депутаты Мажилиса Парламента РК

Еркебулан Мамбетов сегодня встретился с жителями города Тайынши. Он много лет своей жизни посвятил работе в сельском хозяйстве. А его коммандитное товарищество «Мамбетов и К» за 30 лет выросло из небольшого совхоза в одно из передовых агроформирований области. В селах Минкесер и Бексеит подняли инфраструктуру. Всё делается для молодежи, сельчан и лучшего будущего.

ЕРКЕБУЛАН МАМБЕТОВ, кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК:

— Я вижу проблемы и в сельском хозяйстве, и на селе, которые необходимо решать уже на республиканском уровне. Касым-Жомарт Токаев сказал, что надо параллельно и производство развивать, и сельские территории. Но нельзя развить производство без инфраструктуры, без дорог, без воды. У меня стаж больше 30 лет в сельском хозяйстве, я прожил всю свою жизнь на селе, у меня дети живут там, внуки ходят в сельскую школу, я знаю проблемы села.

Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента говорит, что готов содействовать решению главных проблем области. Среди них — создание достойных условий жизни для сельчан, решение проблемы газификации региона, качественного ремонта дорог и обеспечения жилья для молодежи. Канат Камалиев сегодня заслушал предвыборную программу на своем рабочем месте — мукомольном предприятии ТОО «Шахирис».

КАНАТ КАМАЛИЕВ, житель г.Тайынши:

— Хотел бы, чтобы молодежи работа была. Родители мои живут в селе Кирово, там дороги нет вообще, третий год делают. Газификация если бы была, как сказали, хорошо бы было.

Отдать свой голос 19 марта — долг каждого, считает и директор ТОО «Шахирис» Виталий Краевский. Мукомольное предприятие работает на местном уровне, а также экспортирует муку в Узбекистан, Афганистан, Шымкент. Есть проблема с поставкой вагонов, из-за чего много потерь на рынке сбыта. Ещё немало насущных вопросов.

ВИТАЛИЙ КРАЕВСКИЙ, директор ТОО «Шахирис», Тайыншинский район:

— Пекарня у меня еще есть. Насущный вопрос — это жилье. Социального жилья не хватает молодым семьям. С дорогами то же самое. Мы занимаемся поставкой хлеба по району. Очень много проблемных участков, куда сложно довозить хлеб, особенно в весенний период.

Голосовать предприниматель будет 19 марта за будущее, за надежду. Самое главное, чтобы проблемы на местах были услышаны на республиканском уровне.



Анастасия Кузнецова