В Казахстане планируют увеличить размер госпошлины при восстановлении удостоверения личности

В Казахстане планируется ввести ряд мер, связанных с усовершенствованием законодательства в области миграции населения. Такие нормы рассматриваются сегодня в Сенате в рамках законопроекта «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».

В частности они предполагают увеличение размера государственной пошлины за выдачу удостоверений личности при обращении для восстановления утраченного документа от двух и более раз в течение одного календарного года с момента первичной утраты документа.

Кроме того, законопроект предполагает снижение госпошлины за паспорта, выдаваемые несовершеннолетним детям с 8 МРП до 4 МРП и введение дифференцированных ставок госпошлины за выдачу паспорта в зависимости от количества его листов.