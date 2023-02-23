В 2023 году 160 тысяч казахстанцев получат доступ к газу

АЛИШЕР АШИМОВ, корреспондент:

— В 2023 году газом обеспечат 55 населённых пунктов. На эти цели выделят 74 млрд тенге. Доступ к «голубому топливу» получат 160 тысяч казахстанцев. Об этом рассказал глава минэнергетики Болат Акчулаков на заседании Правительства. Кроме того, дальнейшую газификацию Акмолинской и Северо-Казахстанской областей планируют осуществить путём строительства магистрального газопровода «Сарыарка».

БОЛАТ АКЧУЛАКОВ, министр энергетики РК:

— Для газификации восточных регионов рассматривается 2 варианта. Это строительство газопровода по маршруту «Костанай — Астана — Павлодар — Семей — Усть-Каменогорск» и импорт газа из Российской Федерации в рамках дорожной карты по сотрудничеству в газовой отрасли. В этом году мы планируем реализовать 76 проектов по линии газификации. В конце 2023 года уровень газоснабжения по стране ожидается на уровне 60%.

По словам министра, принимается ряд системных мер по увеличению ресурсной базы, ведётся работа по устранению барьеров для подключения казахстанцев к газовым сетям. Экологически чистые энергоресурсы не только в мире, но и в нашей стране пользуются большим спросом, отметил Алихан Смаилов. Например, в прошлом году объём потребления газа составил более 19 млрд кубометров. По сравнению с 2020-м, это на 2 млрд кубических метров больше. Надо сказать, темпы подключения в некоторых регионах страны остаются на низком уровне.

АЛИХАН СМАИЛОВ, Премьер-министр РК:

— Главой государства поставлена задача довести газификацию страны до 60%. К «голубому топливу» должно быть подключено свыше 1800 населённых пунктов с населением более 11,8 млн человек. Данное поручение министерством энергетики, компаниями «КазМунайГаз» и «QazaqGaz» совместно с акимами должно быть исполнено в полном объёме.

Кроме того, пора поставить точку в вопросе газификации северных и восточных регионов. На отсутствие газораспределительных сетей жалуются астанчане, карагандинцы и акмолинцы. Глава кабмина Алихан Смаилов поручил профильному министерству и фонду «Самрук-Казына» подготовить окончательное решение до 1 мая. Особое внимание — высокому износу газовой инфраструктуры.

АЛИХАН СМАИЛОВ, Премьер-министр РК:

— Все вы видите ситуацию в Экибастузе и Рудном вследствие высокого износа теплосетей. При этом газовые сети находятся под более высоким давлением и несут более высокие риски. Основная масса магистральных газопроводов была построена 30 лет назад и требует больших капитальных вложений для безопасной эксплуатации.

Этот вопрос должен быть на особом контроле, а модернизация и своевременный ремонт газовой инфрастурктуры — в приоритете. В прошлом году общий уровень газификации республики составил 59%.

Алишер Ашимов