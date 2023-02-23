Североказахстанские каратисты завоевали семь золотых медалей на турнире в Кемерово

Североказахстанские спортсмены защищали честь страны на первом интернациональном турнире «Дети Азии — 2023» по кёкушинкай каратэ. Проходил он на прошлых выходных в Кемерово. Сборная области принесла в копилку страны немало медалей.

ЕВГЕНИЙ ДУЛОВ, главный тренер по кёкушинкай каратэ:

— От нас участвовали 24 бойца. Из них мы завевали 7 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовых медалей. Ребята выступали от 6-ти лет до 18 и страше. Также наша сборная проявила себя на хорошем уровне. Из 20 бойцов наша команда заняла 3 общекомандное место. Против нас участвовало около 570-ти участников из разных городов России. Также у нас Митрофанов Богдан получил награду за лучшую технику из всей России.

Золотую медаль привезла с собой Алина Сейтенова. 8-летняя каратистка выступала в весе 35 кг. Признаётся, что соревнования дались ей непросто.

АЛИНА СЕЙТЕНОВА , учащаяся гимназии «БЭСТ»:

— Перед соревнованиями я очень волновалась. Но у меня получилось одолеть свой страх и занять первое место. У меня было два боя. В первом было легко, а во втором сложно — с соперницей были равные силы. Когда мне исполнилось 5 лет, папа решил отдать меня на какой-нибудь вид спорта. Выбрал кёкушинкай каратэ. Но мама была против, потому что решила, что этот вид спорта не для девочек. Но мне понравилось всё-таки каратэ. Так с 5-ти лет я занимаюсь каратэ.

По словам главного тренера, всё чаще девочки стали выбирать каратэ.

ЕВГЕНИЙ ДУЛОВ, главный тренер по кёкушинкай каратэ:

— Сейчас очень большое количество девочек приходят именно для самообороны. Также приходят и женщины 18 лет и старше, и 30 лет приходят. У нас есть и «золотой возраст», где занимаются от 60 до 80 лет. Вот у нас недавно были соревнования, где женщины и мужчины 70 лет участвовали. Они прям горят желанием.

Всего в секции по кёкушинкай каратэ занимаются порядка 2 тысяч североказахстанцев. Филиалы есть в 7 районах области.



Диана Салихова