Республиканский турнир по кикбоксингу проходит в Петропавловске

Более 110-ти спортсменов соревнуются за звание лучшего в рамках республиканского турнира по кикбоксингу. Это 23 по счёту традиционные состязания, посвященные ветеранам войны в Афганистане.

На ринге бойцы в весовой категории 57 кг. Боец синего угла защищает честь Семея, боец красного — р-на им.Г.Мусрепова. Схватка яркая. Кикбоксёры активно идут в атаку.

Силы равны, но, боец в синей форме оказался опытнее. Победу одержал 16-летний Арыстан Аркалыков.

АРЫСТАН АРКАЛЫКОВ, спортсмен, район им. Г.Мусрепова:

— Соперник хороший. Я выиграл за счёт техники и опыта. Чуть-чуть плохо отработал из-за того, что давно не бился. А так, всё очень хорошо. Самое сложное — третий раунд, когда уже устал. Нужна хорошая сила воли, чтобы биться дальше.

Участвуют здесь спортсмены от 15 лет и старше. 6 весовых категорий. По словам главного судьи, кикбоксинг с каждым годой становится всё популярнее.

САБЫРЖАН САКТАГАНОВ, главный судья:

— В нашей области была традиция, росла целая плеяда, была преемственность. На данный момент кикбоксинг у нас развивается быстрыми темпами во всех городах Казахстана, во всех областных центрах.

По итогу трёхдневных состязаний сильнейшие спортсмены поедут на чемпионат страны в Костанай. Пройдет он 27 февраля.

Диана Салихова