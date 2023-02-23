Борцы с коррупцией провели личный приём предпринимателей в палате «Атамекен»

Предприниматели обратились с проблемами в Палату «Атамекен». Первой с вопросом отсутствия водоснабжения обратилась жительница Мамлютского района. Лада Кадирли — хозяйка придорожного кафе возле пограничного пункта «Жаңа жол». Согласно саннормам, на подобных объектах должны быть санузлы. Установить она их не может.

ЛАДА КАДИРЛИ, предприниматель, Мамлютский район:

— Воды нет, канализации нет. А тёплые туалеты нас очень волнуют. Мы не в состоянии сами это всё сделать.

С проблемой бизнесвумен обращалась к представителям местных исполнительных органов. Надеялась, что наболевший вопрос найдет своё решение. Но, ей сказали, что водопровод проведут только до села Белого. И кафе, которое находится в 15-20 километрах от населённого пункта, не смогут подключить к нему. Антикоррупционная служба этот вопрос взяла на контроль.

СЕРГЕЙ ПЕРОВ, руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— Надо будет переговорить с акиматом. Есть ли у них вообще в планах это сделать? Рассматривают они или нет эти вещи? Я думаю, мы можем поговорить с акимом, уполномоченными лицами. И чётко сказать, будет или не будет. Если не будет, то надо самостоятельно решать этот вопрос.

Александра Гамбурга волнует вопрос стоимости питания в школах для детей из малообеспеченных семей. Для ребят, которые питаются через фонд всеобуча, с прошлого учебного года она составляет 550 тенге. В Мамлютском районе цена на 50 тенге меньше. Для предпринимателя она экономически нецелесообразна. А учитывая резкое удорожание продуктов питания, ещё и убыточна. По словам руководителя антикоррупционного ведомства, вопрос требует комплексного решения.

СЕРГЕЙ ПЕРОВ, руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

-Вынести этот вопрос и единообразно применить опыт. Единственное, надо изучить на основании чего и как подняли здесь, посчитали эти коэффициенты. Выяснить природу происхождения протокола, который даже по городу. И дать соответствующие рекомендации.

Всего за помощью к борцам с коррупцией обратились 8 предпринимателей. Все вопросы руководитель профильного департамента взял на особый контроль.

Алишер Ашимов