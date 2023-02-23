60% многоэтажек СКО не имеют центрального отопления

220 сёл СК все еще не имеют центрального водоснабжения. В таких условиях проживают 44 тысячи североказахстанцев. Наиболее остро проблема с водой стоит в Тайыншинском и районе Шал акына. Всего в области в прошлом году на работы по водоснабжению выделили почти 9 млрд тенге. На эти деньги восстановили 240 км сетей, ремонтом охватили 55 сёл. Возможность подключиться к воде получили порядка 2 тысяч домов.

ПАВЕЛ ШИЛОВ, и.о. руководителя управления энергетики и ЖКХ СКО:

— В итоге доступ к качественной питьевой воде получили жители 9 сел. В текущем году на водоснабжение и водоотведение предусмотрено 10 млрд тенге. Работами планируется охватить 22 населённых пункта, где проживает порядка 16 тысяч человек. В рамках реализации проектов будет модернизировано порядка 250 км сетей. Появится возможность подключить к водоснабжению порядка 1 тысячи домов.

Ещё одна актуальная проблема на селе — теплоснабжение. В районах области 690 многоквартирных домов. Из них только 40% имеют центральное отопление.

ПАВЕЛ ШИЛОВ, и.о. руководителя управления энергетики и ЖКХ СКО:

— С 2019 по 2022 годы подключено 115 многоквартирных жилых домов. В текущем году работа будет продолжена, к теплоснабжению планируется подключить 7 домов. По программе «Ауыл — Ел бесігі» в 2022 году реализовано 4 проекта по теплоснабжению на сумму 860 млн тенге. В результате реализации проектов стабильным теплом обеспечено порядка 45 МЖД, а также ряд социальных объектов.

Всего же в области 1837 многоэтажек, большая часть в Петропавловске и построены в 1960-980 годы. С 2011 по 2020 в регионе отремонтировали 170 домов.

ПАВЕЛ ШИЛОВ, и.о. руководителя управления энергетики и ЖКХ СКО:

— В 2021 году по программе развития ЖКХ на 2020-2025 годы «Нұрлы жер» выделены средства из республиканского бюджета на ремонт 19 многоквартирных домов на общую сумму 1 млрд 22 млн тенге. В 2021 году за счет возвратных средств произведен капитальный ремонт 3 многоквартирных домов на сумму 68 млн тенге.

В прошлом году по программе «Нұрлы жер» выделили свыше 1 млрд тенге, на который капитально отремонтировали 19 многоэтажек. Говорили на брифинге и про возобновляемые энергоисточники. В Тайыншинском районе ТОО «Green city KZ» планирует строительство ветроэлектростанции мощностью 10 МВт. Период реализации проекта — 2023-2024 годы.



Айгерим Хамзина